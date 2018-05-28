Белорусские синхронистки завоевали серебряную награду Мировой серии в Мадриде

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ирина Лимановская и Вероника Есипович завоевали серебряную награду на шестом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В произвольной программе дуэтов ведущая пара нашей национальной команды уверенно выполнила свою программу и смогла получить от судей 83,533 балла, став серебряным призером. Первое место заняли Паула Рамирес и Сара Салданья из Испании - 89,933, а замкнули тройку призеров представители Нидерландов сестры Нуртье и Брегье де Брюэр - 82,233 балла.
Синхронное плавание переименовано в артистическое в июле 2017 года. Такое решение принял конгресс Международной федерации плавания (FINA).
Седьмой этап Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию пройдет с 31 мая по 2 июня в Канаде.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.007 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN