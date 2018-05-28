Белорусские синхронистки завоевали серебряную награду Мировой серии в Мадриде

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ирина Лимановская и Вероника Есипович завоевали серебряную награду на шестом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В произвольной программе дуэтов ведущая пара нашей национальной команды уверенно выполнила свою программу и смогла получить от судей 83,533 балла, став серебряным призером. Первое место заняли Паула Рамирес и Сара Салданья из Испании - 89,933, а замкнули тройку призеров представители Нидерландов сестры Нуртье и Брегье де Брюэр - 82,233 балла.

Синхронное плавание переименовано в артистическое в июле 2017 года. Такое решение принял конгресс Международной федерации плавания (FINA).

Седьмой этап Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию пройдет с 31 мая по 2 июня в Канаде.-0-