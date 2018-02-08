Белорусские спортивные медики получили высокую оценку МОК

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинский штаб белорусской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане удостоился похвалы от МОК еще до официального открытия Игр. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

По словам директора Республиканского научно-практического центра спорта и главы белорусской медицинской группы на ОИ-2018 Геннадия Загородного, на совещании, которое прошло под эгидой медицинской комиссии Международного олимпийского комитета, наша страна была названа в числе еще около трех десятков государств как лучшая по итогам работы на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Геннадий Загородный подчеркнул, что такая высокая оценка - заслуга всего медицинского штаба, работавшего в Бразилии. В продолжение темы авторитета белорусской спортивной медицины нельзя не отметить, что во время этого медицинского совещания состоялась встреча с членами научно-медицинской комиссии Международного олимпийского комитета по вопросам включения спортивной медицины Беларуси в проект МОК по исследованию травматизма в спорте, а также организации медицинского обеспечения в период проведения Евроигр-2019. В связи с этим весной нынешнего года запланирован визит представителей медкомиссии МОК в Минск.

"Сегодня шесть медиков и психотерапевт следят за здоровьем 26 наших атлетов в главной олимпийской деревне в Пхенчхане и еще два специалиста находятся в олимпийской деревне в Канныне, где базируется пять конькобежцев и один представитель шорт-трека", - отметил директор РНПЦ. По его мнению, медпункт в штабе белорусской команды соответствует самым высоким требованиям, а у медицинского персонала достаточно сил, средств и опыта, чтобы строго следить за здоровьем атлетов. "Пока серьезных жалоб на состояние здоровья ни от кого из белорусских спортсменов не поступало", - сказал руководитель медицинской группы.

Геннадий Загородный. Фото НОК Беларуси

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о массовой вирусной инфекции, носителями которой стали сотрудники охраны, Геннадий Загородный отметил, что не стоит накалять страсти, потому что ситуация не вызывает опасений. Согласно сообщениям медкомиссии МОК, по состоянию на 8 февраля, заболевшими считаются 60 секьюрити, которые жили не в олимпийской деревне, а в двадцати километрах от нее. При этом в медицинскую службу олимпийской деревни в Пхенчхане с признаками норовируса обратились три атлета. "Чтобы не заболеть, нужно соблюдать элементарные гигиенические навыки", - резюмировал Геннадий Загородный.-0-