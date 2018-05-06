Белорусские спортсменки завоевали золото и бронзу в вольной борьбе на гимназиаде в Марокко 

6 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали золото и бронзу в вольной борьбе на Всемирной летней гимназиаде , которая проходит в городе Марракеш (Марокко), передает корреспондент БЕЛТА.

Золотую медаль завоевала учащаяся Могилевского государственного училища олимпийского резерва Алеся Гетманова. Победа стала результатом схватки с соперницей из Венгрии. Бронза теперь в копилке у учащейся того же училища Кристины Здункевич. Третье место ей принесла победа над бразильянкой.

Победа Алеси Гетмановой в схватке за первое место

"Я довольна результатами, - отметила тренер сборной Беларуси по женской борьбе Ольга Павлова. - Девочки молодцы, несмотря на то, что мы очень далеко от дома, непривычно. Кристина еще в процессе восстановления после травмы. Останавливаться на достигнутом мы не станем. Нам есть куда стремиться".

Схватка за третье место Беларусь - Бразилия - Кристина Здункевич

Состязания по женской борьбе продолжатся завтра. "Завтра нас ждут еще соревнования. Мы рассчитываем показать высокий результат и войти в тройку призеров", - проинформировала Ольга Павлова.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-