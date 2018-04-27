Белорусские спортсмены не вышли в плей-офф ЧМ по керлингу в миксте

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не вышли в плей-офф чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар в дабл-миксте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова имел неплохие шансы на участие в основном раунде турнира, одержав в трех стартовых играх три победы над Румынией (10:0), Хорватией (13:4) и Англией (7:4), но в решающих матчах в группе уступили Венгрии (3:7), Норвегии (8:9) и Дании (3:6). В итоге белорусы заняли пятое место в группе В.

В чемпионате мира среди смешанных пар в шведском Эстерсунде принимают участие команды из 40 стран.-0-