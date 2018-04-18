Белорусские теннисистки настроены на победу в матче Кубка Федерации с командой Словакии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси в предстоящем матче Кубка Федерации с командой Словакии настраиваются на победу, но добиться ее будет очень сложно. Об этом заявила журналистам капитан белорусской команды Татьяна Пучек, передает корреспондент БЕЛТА.

Хотя в Минске не сыграют лидеры словацкой сборной Магдалена Рыбарикова (18-й номер рейтинга WTA) и Доминика Цибулкова (33), белорусским теннисисткам нужно будет приложить максимум усилий для выигрыша, отметила Татьяна Пучек. По ее мнению, приехавшие в белорусскую столицу словацкие теннисистки последнее время показывают хорошую игру и будут предельно мотивированы, они также ставят перед собой цель получить место в Мировой группе Кубка Федерации.

Татьяна Пучек

Нынешняя первая ракетка сборной Беларуси Арина Соболенко, которая после выхода в финал турнира в Лугано занимает 47-е место в мировом рейтинге, сказала, что она и ее подруги по команде очень рассчитывают на поддержку белорусских болельщиков. В предыдущих домашних матчах зрители очень помогли теннисисткам добиваться побед, хорошо бы и на этот раз ощутить эту помощь, отметила Арина Соболенко.

Арина Соболенко

Александра Саснович (56) считает, что предстоящая игра со словачками будет очень трудной, потому что соперницы хотя и не считаются фаворитными, но все равно будут стараться выиграть.

Александра Саснович

Первой ракеткой словацкой команды в Минске, скорее всего, будет 23-летняя Анна Каролина Шмидлова, которая на прошлой неделе стала победительницей турнира в Боготе и поднялась на 84-е место в рейтинге WTA. Кроме нее под началом капитана сборной Словакии Матея Липтака сыграют Виктория Кужмова (106), Яна Чепелова (116) и Ребекка Шрамкова (358). Капитан команды гостей сказал, что его подопечные сейчас на подъеме и готовятся успешно сыграть против белорусок.

Лидия Морозова

Ранее сборные Беларуси и Словакии однажды встречались в матче за право играть в элитном дивизионе Кубка Федерации. В 2004 году в Братиславе словацкие теннисистки оказались сильнее, победив со счетом 4:0. В мировом рейтинге женских команд Беларусь сейчас занимает 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.

В нынешнем сезоне Кубка Федерации белоруски уступили команде Германии (2:3) в четвертьфинале Мировой группы, а словацкие теннисистки в домашнем матче второго дивизиона обыграли россиянок в первом раунде второй Мировой группы со счетом 4:1.

Вера Лапко

Матч Беларусь - Словакия пройдет в ближайшие выходные дни на корте "Чижовка-Арены": 21 апреля состоятся две одиночные встречи, 22 апреля пройдут еще два одиночных поединка, а также парная игра.

Кроме матча в Минске в этот уик-энд борьбу за право сыграть в Мировой группе поведут еще три пары команд: Румыния - Швейцария, Австралия - Нидерланды, Италия - Бельгия.-0-

Фото Максима Гучека