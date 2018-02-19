Белорусские теннисистки не прошли квалификацию на турнирах в Будапеште и Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки не сумели выйти в основную сетку турниров в Будапеште и Дубае, уступив опытным итальянским спортсменкам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В венгерской столице Вера Лапко (128-й номер рейтинга WTA) в упорной борьбе проиграла Роберте Винчи (168) - 1:6, 7:6 (8:6), 3:6. На старте квалификации Лапко переиграла голландскую теннисистку Лесли Керкхове (166) - 6:2, 4:6, 6:3.

В ОАЭ белоруска Арина Соболенко (60) в борьбе за выход в основную сетку встречалась с еще одной известной итальянкой Сарой Эррани (156) и также в трехсетовом поединке потерпела поражение - 2:6, 6:1, 6:7 (4:7). До этого Арина переиграла китаянку Чжу Линь (6:1, 6:3) и японку Мию Като (6:3, 6:4).-0-