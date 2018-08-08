Белорусские теннисистки победили на командном юниорском ЧЕ в Испании

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки победили на командном юниорском чемпионата Европы в испанском Вальядолиде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Теннисистки Юлия Готовко, Шалимар Тальби и Алеся Якубович под началом капитана команды Игоря Ибрижбеговича на старте турнира обыграли хозяек турнира со счетом 2:1. Далее были повержены теннисистки из Словакии - 2:0. В финальном поединке белоруски оказались сильнее россиянок - 2:1.

Белорусские юниорки впервые в истории суверенного государства смогли добиться столь значимого успеха, став обладательницами престижного европейского трофея. До этого белорусская команда пять раз выходила в финальную часть командного чемпионата Европы (в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2017 годах).

Лучшим результатом было серебро 2015 года, завоеванное Верой Лапко, Ириной Шиманович и Ариной Соболенко под руководством Эдуарда Дуброва.

В отборочном групповом раунде принимали участие 18 национальных сборных. По два победителя из каждой группы вышли в финал, где разыграли между собой награды. Командный чемпионат Европы является аналогичным взрослым турнирам - Кубку Дэвиса и Кубку Федерации.-0-