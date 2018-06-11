Белорусские теннисистки Соболенко и Саснович улучшили свои позиции в рейтинге WTA

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович улучшили свои позиции в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с предыдущим списком лучших игроков, Арина Соболенко переместилась с 48-й на 46-ю строку рейтинга - 1135 очков. Александра Саснович поднялась сразу на четыре строки вверх и расположилась на 51-м месте - 1065 очков. Вера Лапко занимает 84-е место - 782 балла, а Виктория Азаренко в списке 86-я - 771 очко.

Возглавляет рейтинг Симона Халеп из Румынии, которая значительно упрочила свои позиции после победы в Париже на "Ролан Гаррос" - 7970 очков. Лучшая из теннисисток постсоветского пространства - украинка Элина Свитолина, которая находится на пятом месте рейтинга WTA.-0-