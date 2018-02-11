Белорусские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с командой Германии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сравняли счет в четвертьфинальном матче Кубка Федерации с командой Германии - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке в Минске на корте "Чижовка-Арены" белоруска Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) победила немку Антонию Лоттнер (149) - 6:3, 5:7, 6:2. Игра длилась 2 часа. В первой партии Арина сыграла в присущей ей агрессивной манере и постоянно вела в счете. Второй сет начался для белоруски неудачно - после четырех геймов она уступала 1:3. После этого Арина собралась и догнала соперницу - 3:3. Однако выиграть белоруске не удалось - немка сыграла очень собранно и сумела выиграть партию со счетом 7:5. В решающем сете Соболенко снова стала действовать мощно и уверенно победила, отдав сопернице всего два гейма.

Антония Лоттнер

Общий счет в матче стал равным - 2:2, и теперь судьба выхода в полуфинал решится в парной встрече. На нее капитан белорусок Эдуард Дубров первоначально заявил Лидию Морозову и Веру Лапко. Капитан гостей Йенс Герлах рассчитывает на дуэт Анна-Лена Фридзам / Анна-Лена Гренефельд. Однако не исключено, что капитаны произведут замены.

В первой сегодняшней одиночной игре лидер немецкой сборной Татьяна Мария (58) переиграла Веру Лапко (129), которая заменила Александру Саснович (46).

Победитель матча Беларусь - Германия сыграет в полуфинале с командой Чехии, которая обыграла в Праге сборную Швейцарии.-0-

Фото Максима Гучека