13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сыграют со Словакией за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В результате жеребьевки, состоявшейся сегодня в Лондоне, хозяином предстоящего матча стала сборная Беларуси. Встреча пройдет 21-22 апреля в Минске.
Белорусские и словацкие теннисистки в июле 2004 года встречались в Братиславе на этой же стадии Кубка Федерации, и тогда хозяйки были сильнее - 4:0. В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.
На старте сезона белоруски уступили в прошедшие выходные на корте минской "Чижовка-Арены" команде Германии со счетом 2:3. Словачки принимали россиянок и добились победы - 4:1.
Также 21 и 22 апреля определятся участники финального матча Кубка Федерации-2018. Сборная Германии примет на своей площадке соперниц из Чехии, французские теннисистки у себя дома будут соперничать с действующим обладателем трофея - командой США. В прошлом году американки одолели в решающем матче белорусок - 3:2. Финал нынешнего розыгрыша состоится 10-11 ноября.-0-
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