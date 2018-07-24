Белорусские теннисистки сыграют в гостях с командой Германии в 1/4 финала Кубка Федерации 2019 года

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша теннисного Кубка Федерации 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой стартовый матч проведет 9-10 февраля в гостях у команды Германии. В 1/4 финала прошлого сезона белоруски принимали немок в Минске и выиграли со счетом 3:2.

Составы других четвертьфинальных пар: Чехия - Румыния, Бельгия - Франция, США - Австралия.

В решающем матче нынешнего розыгрыша Кубка Федерации 10-11 ноября теннисистки Чехии примут в Праге сборную США.-0-