Теннисистки сборной Беларуси уступили команде Германии в 1/4 финала Кубка Федерации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси проиграли команде Германии со счетом 2:3 в четвертьфинальном матче Кубка Федерации, который накануне завершился на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающей битвой за выход в полуфинал стала парная встреча, в которой белоруски Арина Соболенко и Лидия Морозова в упорнейшей борьбе уступили немецкому дуэту Анна-Лена Гренефельд / Татьяна Мария - 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Главный матч всего противостояния получился на редкость напряженным. В первом сете белоруски сумели вырвать победу только на тай-брейке. Вторая партия также прошла в упорной борьбе и на этот раз успешнее были немки - 7:5. На старте решающего сета немки сумели взять подачу белорусок, что и предопределило их общий успех. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

До парной игры состоялись 4 одиночные поединка. В первый день соревнований 10 февраля Арина Соболенко взяла верх над Татьяной Марией - 4:6, 6:1, 6:2, а затем Александра Саснович уступила Антонии Лоттнер - 5:7, 4:6. В воскресенье, 11 февраля Татьяна Мария взяла верх над Верой Лапко, заменившей заболевшую Александру Саснович - 6:4, 5:7, 6:0, а потом Арина Соболенко переиграла Антонию Лоттнер - 6:3, 5:7, 6:2, после чего судьба матча решилась в драматичной парной встрече.

Таким образом, сборная Германии выиграла 3:2 и в борьбе за выход в финал сыграет с теннисистками Чехии, которые в 1/4 финала переиграли в Праге швейцарок со счетом 3:1.

Еще в одном четвертьфинале француженки одолели на своей площадке бельгиек - 3:2. В полуфинале команда Франции сыграет со сборной США, которая победила у себя дома теннисисток Нидерландов.

Полуфинальные матчи состоятся 21-22 апреля, решающий матч пройдет 10-11 ноября. В прошлом году белорусские теннисистки впервые играли в финале Кубка Федерации, уступив американской команде.-0-

Фото Максима Гучека