Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Цинциннати

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Цинциннати прошла жеребьевка женского теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Две белоруски сразу сыграют в основной сетке - первой соперницей Арины Соболенко будет британка Йоханна Конта, а Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.
В первом круге квалификации Александра Саснович сыграет сегодня с американской теннисисткой Элисон Риске, а Вера Лапко будет соперничать с российской теннисисткой Анной Блинковой.
Матчи основного этапа начнутся в понедельник, 13 августа, а победительница соревнований определится 19 августа.-0-
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