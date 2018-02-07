Белорусские теннисистки выросли в мастерстве благодаря участию в Мировой группе Кубка Федерации - Дубров

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки выросли в мастерстве за прошедший сезон благодаря участию в Мировой группе Кубка Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной матчу Беларусь - Германия, который 10-11 февраля пройдет на "Чижовка-Арене", капитан белорусской команды Эдуард Дубров, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году женская сборная Беларуси достигла финала Кубка Федерации, где уступила команде США. По мнению опытного наставника, матчи с американками, а также швейцарками и голландками позволили значительно прибавить в мастерстве.

"Наши девушки, несомненно, изменились в лучшую сторону, окрепли как игроки, прибавили в рейтинге. Мы все испытываем удовольствие от возможности выступать на таком высоком уровне", - сказал Эдуард Дубров.

"Прошлый сезон был самым лучшим за время выступления в Кубке Федерации, и мы решительно настроены продолжить успешно выступать в этом году. За это время все теннисистки стали намного опытнее, поиграли на многих крупных турнирах. Это должно нам помочь показать достойную игру в предстоящем матче с Германией", - отметила Александра Саснович.

Капитан команды Эдуард Дубров добавил, что план подготовки к поединку, по сравнению с предыдущими играми в этом командном турнире, не меняется. "Конечно, немецкая команда, несмотря на отсутствие первых номеров, довольно крепкая. Соперник серьезный, но из опыта участия в Кубке Федерации могу сказать, что мы равны. Этот состав немок в чем-то похож на нас", - подчеркнул он.

Наставник сборной Беларуси сделал ставку на игроков в Кубке Федерации, которые в прошлом сезоне дошли до финала неофициального командного чемпионата мира - Александру Саснович, Арину Соболенко, Веру Лапко и Лидию Морозову.

Под началом капитана сборной Германии Йенса Герлаха сыграют три теннисистки - Татьяна Мария, Анна-Лена Фридзам и Анна-Лена Гренефельд. Женская команда Германии становилась дважды чемпионами Кубка Федерации, а в прошлом сезоне дошла до полуфинала.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. В прошлом году команда Беларуси стала финалисткой турнира, сенсационно пробившись в решающую стадию. В своем дебютном сезоне в Мировой группе в 2017 году белоруски обыграли на домашних кортах более рейтинговых соперниц - команду Нидерландов, Швейцарии. В поединке за почетный трофей команда Беларуси в упорном поединке уступила титулованной сборной США.-0-