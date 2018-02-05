Белорусские теннисистки вышли в финал командного Кубка Европы среди девушек

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные теннисистки Беларуси и России вышли в финал командного Кубка Европы среди девушек (U-14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче квалификационного турнира, проходившего в Минске на кортах СДЮШОР "Смена", россиянки победили белорусок со счетом 3:0. До этого белорусская сборная, в составе которой под началом капитана команды Вадима Дембовского выступали Алена Фалей, Эвелина Ласкевич и Анна Титовец, победили сверстниц из Эстонии со счетом 3:0 и Франции - 2:1. Кроме этих команд в Минске играли теннисистки Нидерландов, Норвегии и Латвии.

Теперь сборным Беларуси и России предстоит выступить в финальном турнире командного Кубка Европы, который пройдет с 16 по 18 февраля в чешском Раковнике.-0-