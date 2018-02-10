Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с командой Германии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче с командой Германии в четвертьфинале Кубка Федерации, который сегодня начался на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко

В первом одиночном поединке Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA) обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию (58) - 4:6, 6:1, 6:2. В первой партии обе спортсменки сильно нервничали, в итоге ее с одним брейков выиграла немка. Второй сет Арина Соболенко провела очень мощно, не оставив сопернице ни единого шанса на успех. В третьем решающем сете борьба была чуть напряженнее, но Арина Соболенко снова была сильнее. У Арины два эйса против 6 у Татьяны, зато у белоруски нет ни одной двойной ошибки, а у немки их 3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Александр Лукашенко наблюдает за игрой. Фото Андрея Стасевича, БЕЛТА

Сразу после окончания матча Арина Соболенко сказала, что поначалу не могла приспособиться к игре соперницы, но затем сумела наладить свою игру и добилась успеха.

Счет в матче стал 1:0 в пользу белорусок.

Арина Соболенко радуется победе

Арина Соболенко

Вскоре свой матч начнут лидер белорусской сборной Александра Саснович (46) и вторая ракетка команды гостей Антония Лоттнер (149).

В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще две одиночные игры, а также парная встреча.-0-

Татьяна Мария

Во время матча

Татьяна Мария

Арина Соболенко

Белорусские теннисистки

Фото Оксаны Манчук