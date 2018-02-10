Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с командой Германии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче с командой Германии в четвертьфинале Кубка Федерации, который сегодня начался на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом одиночном поединке Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA) обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию (58) - 4:6, 6:1, 6:2. В первой партии обе спортсменки сильно нервничали, в итоге ее с одним брейков выиграла немка. Второй сет Арина Соболенко провела очень мощно, не оставив сопернице ни единого шанса на успех. В третьем решающем сете борьба была чуть напряженнее, но Арина Соболенко снова была сильнее. У Арины два эйса против 6 у Татьяны, зато у белоруски нет ни одной двойной ошибки, а у немки их 3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Сразу после окончания матча Арина Соболенко сказала, что поначалу не могла приспособиться к игре соперницы, но затем сумела наладить свою игру и добилась успеха.
Счет в матче стал 1:0 в пользу белорусок.
Вскоре свой матч начнут лидер белорусской сборной Александра Саснович (46) и вторая ракетка команды гостей Антония Лоттнер (149).
В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще две одиночные игры, а также парная встреча.-0-
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