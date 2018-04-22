Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации со Словакией – 2:1

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Анну Каролину Шмидлову и вывела вперед сборную Беларуси 2:1 в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со словачками, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча первых номеров сборных Беларуси и Словакии началась с очень уверенной игры Арины Соболенко, которая выиграла 4 гейма подряд. После этого Анна Каролина Шмидлова сумела собраться и сначала взяла подачу соперницы, затем и свою, сократив разрыв до двух очков - 4:2. После этого теннисистки взяли по очку на своих подачах, а потом Арина еще раз выиграла свой розыгрыш и первый сет остался за ней - 6:3. В начале второй партии соперницы поочередно брали свои подачи, а в пятом гейме Арина Соболенко сумела выиграть чужую подачу, уступая 0:40. Этот эпизод стал переломным во всей встрече, и в итоге Арина Соболенко победила 6:4.
Белорускам осталось взять одно очко, чтобы одержать общую победу во всем матче и сохранить место в элитном дивизионе Кубка Федерации.
На второй сегодняшний одиночный поединок заявлены вторые ракетки команд Александра Саснович и Виктория Кужмова, однако капитаны Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены. В парной встрече у белорусок на корт должны выйти Лидия Морозова и Вера Лапко, а у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова.-0-
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