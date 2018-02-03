Белорусские теннисисты проиграли австрийцам со счетом 0:4 в матче Кубка Дэвиса

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии со счетом 0:4 в матче группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене лидер команды хозяев, шестая ракетка мира Доминик Тим переиграл белоруса Илью Ивашко, занимающего 190-е место в рейтинге АТР, - 6:4, 6:7 (5:7).

Кроме того, сегодня в парной встрече австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд были сильнее белорусов Андрея Василевского и Ильи Ивашко – 6:3, 7:6 (7:5). Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98) одолел Илью Ивашко - 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) взял верх над Дмитрием Жирмонтом (389) - 6:3, 6:3.

Теперь 6-7 апреля сборная Австрии встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы. Белорусам предстоит вести борьбу за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-