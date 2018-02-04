Белорусские теннисисты проиграли австрийцам в матче Кубка Дэвиса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии с общим счетом 0:5 в матче первого круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене Ярослав Шило (426-й номер рейтинга АТР) проиграл в двух сетах Деннису Новаку (200) - 6:7 (1:7), 0:6.

Австрийские теннисисты добились викторий и во всех остальных встречах:

2 февраля

Геральд Мельцер (98) - Илья Ивашко (190) - 2:6, 7:5, 6:4.

Доминик Тим (6) - Дмитрий Жирмонт (389) - 6:3, 6:3.

3 февраля

Оливер Марах / Филипп Освальд - Андрей Василевский / Илья Ивашко - 6:3, 7:6 (7:5).

Доминик Тим - Илья Ивашко - 6:4, 7:6 (7:5).

Теперь 6-7 апреля сборная Австрии встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы. Белорусам предстоит вести борьбу за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-