Белорусские теннисисты проведут матчи парных разрядов на Уимблдонском турнире

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные матчи парных разрядов Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым на корт выходит Андрей Василевский, который вместе с хорватом Антонио Санчичем во втором круге соревнований мужских дуэтов встретится с голландско-шведским тандемом Робин Хасе / Роберт Линдстедт. В турнире смешанных пар Андрей Василевский и Анастасия Родионова из Австралии сыграют с британским дуэтом Люк Бэмбридж / Кэти Бултер.

В миксте выступят две белорусские теннисистки. Лидия Морозова и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) будут соперничать с австралийско-китайской парой Джон Пирс (Австралия) / Чжан Шуай (Китай). Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей встретятся с бельгийско-голландским дуэтом Элизе Мертенс и Уэсли Коольхоф.

Во втором раунде женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с чешкой Луцией Градецкой и китаянкой Се Шувэй.

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный, которому сегодня исполнился 41 год, в смешанном разряде будет играть вместе с чешской теннисисткой Кветой Пешке. Они начнут выступление со второго раунда. Ровно 20 лет назад Максим Мирный и Серена Уильямс стали победителями Уимблдона в миксте.-0-