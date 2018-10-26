Белорусские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса со словаками - 1:1

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сравняли счет в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса со словаками, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором одиночном поединке на грунтовом корте NTC Arena лидер нынешней белорусской команды Егор Герасимов (179-й номер мирового рейтинга) победил вторую ракетку хозяев Норберта Гомбоша (276) - 3:6, 6:4, 6:4.
В стартовой игре лидер словацкой команды Мартин Клижан (46) переиграл молодого белоруса Александра Згировского (1894) - 6:1, 6:4.
В субботу, 27 октября, сначала состоится парная встреча, в которой хозяева Мартин Клижан и Филип Полашек будут соперничать с белорусским дуэтом Максим Мирный / Андрей Василевский. Затем пройдут одиночные поединки: Мартин Клижан - Егор Герасимов, Норберт Гомбош - Александр Згировский. Однако во второй соревновательный день капитаны команд Доминик Хрбаты и Владимир Волчков могут произвести замены.
Победитель матча сохранит прописку в первой группе, а проигравший перейдет во вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-
Фото Белорусской теннисной федерации
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