Белорусские теннисисты в Кубке Дэвиса сыграют с командой России в Москве

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты первый раунд плей-офф I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сыграют с командой России в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Матч состоится на Малой спортивной арене "Лужники" 14-15 сентября. Россияне выбрали для будущей встречи покрытие "хард". Начало матчей в первый день встречи, 14 сентября, - в 16.00, на следующий день начнут борьбу в 14.00.

Команда России со счетом 1:3 уступила оппонентам из Австрии, и теперь 14-15 сентября примет на домашних кортах сборную Беларуси. В начале февраля наши игроки проиграли также австрийцам со счетом 0:5.

Белорусские и российские теннисисты ранее в Кубке Дэвиса встречались один раз. В феврале 2004 года в 1/8 финала Кубка Дэвиса Мировой группы на корте, установленном в минском Футбольном манеже, хозяева одолели гостей со счетом 3:2. Третий, победный балл в копилку сборной принес Владимир Волчков, обыграв Михаила Южного со счетом 7:5, 6:2, 6:4.

В последнее время мужская сборная России по теннису испытывает определенные трудности - последнюю победу нашим соперникам удалось одержать в сентябре 2016 года. Россияне в Кубке Дэвиса уступили Сербии (1:4), Венгрии (1:3) и недавно Австрии (1:3). Белорусы за два последних года одержали две победы: над Румынией - 3:2 и Австрией - 3:1, а также потерпели два поражения: от Швейцарии - 2:3 и Австрии - 0:5.

Победитель матча Россия-Беларусь сохранит место в I группе Евро-Африканской зоны и начнет сезон 2019 года с первого раунда, проигравшая команда в этом матче в октябре 2018-го будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.-0-