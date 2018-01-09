Белорусские теннисисты Владимир Игнатик и Илья Ивашко стартуют в квалификации Australian Open

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня ночью примут старт в квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корты "Мельбурн-Парка" выйдут участники мужской квалификации: Владимир Игнатик (145-й номер мирового рейтинга) встретится с американцем Кевином Кингом (202). Еще один белорус Илья Ивашко (210) сыграет с австрийским теннисистом Деннисом Новаком (223).

В женском одиночном разряде борьбу за выход в основную сетку поведет белоруска Вера Лапко (135), которая узнает свою соперницу после завтрашней жеребьевки. Еще две белорусские теннисистки Александра Саснович (53) и Арина Соболенко (60) начнут австралийское первенство с основного этапа, минуя квалификацию.

Чтобы пробиться в число 128 участников основной сетки у женщин и мужчин, нужно победить в трех квалификационных раундах.

Общий призовой фонд Australian Open 2018 составит почти $43 млн. Матчи основного турнира начнутся 15 января, а завершатся 28 января.-0-