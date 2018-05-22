Белорусские теннисисты вышли в 1/4 финала турниров в Германии и Швейцарии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты стали четвертьфиналистами парных разрядов на турнирах в Германии и Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На мужских состязаниях в Женеве белорус Андрей Василевский и швед Роберт Линдстедт в матче 1/8 финала победили сегодня немца Андре Бегеманна и хорвата Антонио Санчича - 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

В Нюрнберге Лидия Морозова и голландская теннисистка Лесли Керхов в игре за выход в четвертьфинал переиграли россиянку Анастасию Комардину и Мэнди Минеллу из Люксембурга - 6:2, 3:6, 10:7.-0-