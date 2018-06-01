Белорусские велогонщики завевали серебро и бронзу в командной гонке на Гран-при Москвы

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сегодня на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы были разыграны награды в командном виде гонки - мэдисоне. Белорусские спортсмены Евгений Королек и Михаил Шеметов заняли второе место с результатом 43 очка, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе состязаний.

Бронзовую медаль также завоевали представители Беларуси - Роман Тишков и Евгений Ахраменко (31 очко). Первое место заняли итальянские спортсмены Микеле Скартеццини и Франческо Ламон (48 очков).

В первый день турнира Инна Савенко из Беларуси стала серебряным призером в омниуме.

Участие в Гран-при Москвы позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020. Московские соревнования включены в календарь Международного союза велосипедистов UCI с 2001 года. В этом году в них принимает участие рекордное количество спортсменов. На площадке соревнуются титулованные велогонщики, победители и призеры мировых турниров более чем из 20 стран мира. Белорусскую команду представляют 25 велогонщиков, среди которых чемпион мира в скретче и неоднократный победитель и призер международных соревнований в темповых видах Евгений Королек.

Соревнования проходят с 30 мая по 1 июня на велотреке "Крылатское". В программе турнира - индивидуальный спринт, омниум, гонка по очкам, гонка с выбыванием, гит 500 и 1000 м с места, кейрин и мэдисон. Организатором выступает Федерация велосипедного спорта Москвы. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта России, Федерации велосипедного спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы.-0-