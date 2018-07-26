Белорусские вертолетчики стали четвертыми в навигации на чемпионате мира

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вертолетчики Алексей Мочанский и Антон Данченко заняли четвертое место в упражнении "Навигация" на чемпионате мира по вертолетному спорту, сообщает БЕЛТА.

Победителем стал польский экипаж. На втором месте россияне Виктор Коротаев и Владимир Зябликов, набравшие максимальное количество баллов, но уступившие по времени. Третий результат также у российских вертолетчиков - Андрея Орехова и Вадима Сазонова. Китайский экипаж во второй день соревнований заблудился на маршруте и был вынужден вернуться на аэродром.

Дистанция упражнения состояла из трех поворотных пунктов и зоны поиска, в которой размещены 10 целей. Экипажам нужно было пролететь маршрут по полетной карте, найти спрятанные цели и поворотные пункты. Кроме того, требовалось правильно обозначить их в задании. Чтобы пилоты не подсказывали друг другу, символы каждый раз менялись, а экипажи, вернувшиеся с маршрута, отправлялись в "тюрьму".

В чемпионате мира принимают участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, представленная 13 экипажами. В Минск также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов - Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые используют минский авиапарк.

В выходные в Минске пройдут вертолетные гонки, которые можно будет увидеть на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате на выбывание: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на воздушные бои может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе ночной бомбардировщик По-2.-0-