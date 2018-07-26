Белорусские вертолетчики вошли в тройку лучших в слаломе на чемпионате мира

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж взял "бронзу" чемпионата мира по вертолетному спорту в Минске в самой известной дисциплине - слаломе, сообщает БЕЛТА.

Первое и второе места заняли российские пилоты. Победителями этапа стали бывшие чемпионы мира Максим Сотников и Олег Пуоджюкас. Второе место заняли вертолетчики Александр Жуперин и Николай Буров. "Бронзу" завоевали белорусы Никита Лаптев и Владислав Курс.

Слалом считается одной из самых известных и захватывающих дисциплин в вертолетном спорте. Пока пилот управляет воздушным судном, оператор должен спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол. Причем судьи меряют уровень воды линейкой и наказывают штрафами, если она во время полета разливается. Все это требует от экипажей предельной точности, ловкости и молниеносной реакции.

В чемпионате мире принимают участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, которая представлена 13 экипажами. В Минск также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая, Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов - Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые используют минский авиапарк.

В выходные, 28-29 июля, в Минске пройдут вертолетные гонки, которые можно будет увидеть на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате на выбывание: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на воздушные бои можно будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе ночной бомбардировщик По-2.-0-