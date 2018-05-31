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Белорусские волейболистки обыграли Испанию в Евролиге

Спорт 31.05.2018 | 10:04
Во время матча. Фото CEV
Во время матча. Фото CEV

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли на выезде в пяти партиях со счетом 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 19:25, 15:9) Испанию в золотой Европейской лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неожиданного поражения (1:3) на домашней площадке наставник белорусок Петр Хилько признался, что недоволен исходом встречи в "Чижовка-Арене". В Вальядолиде, где состоялся ответный матч, его подопечным удалось взять реванш у соперниц.

Залогом успеха сборной Беларуси стала удачная игра на блоке Анны Калиновской-Гюнгер и Татьяны Маркевич. Всего в этом компоненте команда Петра Хилько набрала 18 баллов. В равной игре белорускам лишь на тай-брейке удалось перехватить инициативу и победить. Наиболее результативными игроками у белорусок стали Татьяна Маркевич (15 очков), Анна Калиновская-Гюнгер (14) и Надежда Столяр (13).

В другом матче группы С команда Чехии нанесла поражение в гостях Словакии - 3:1 (16:25, 25:16, 25:23, 25:18).

Турнирное положение: Чехия - 12 очков (4 матча), Беларусь - 7 (4), Испания - 4 (4), Словакия - 1 (4).

Белорусские волейболистки продолжат выступление в турнире 2 июня и сыграют на выезде против Чехии, 6 июня в "Чижовка-Арене" состоится ответный поединок.

В серебряной волейбольной Евролиге мужская сборная Беларуси в трех партиях была сильнее в Тиране Албании - 3:0 (25:17, 25:22, 25:14). Команда Виктора Бекши справилась с приемом мяча, а в нападении выделялись диагональный Родион Мискевич (11 очков) и Павел Авдоченко (9 очков).

Лидер группы В серебряной Евролиги Хорватия была сильнее Венгрии - 3:0 (25:17, 25:19, 25:18).

Турнирное положение: Хорватия - 12 очков (4 матча), Беларусь - 9 (4), Албания - 3 (4), Венгрия - 0 (4).

Очередные матчи в группе В состоятся 2 июня. Белорусская команда сыграет в Сплите с Хорватией (23 мая в Минске балканцы победили 3:1), а волейболисты Албании встретятся с Венгрией.-0-

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Беларусь, волейбол, Испания, турнир
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