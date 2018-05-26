Белорусские волейболистки потерпели первое поражение в Евролиге-2018

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки потерпели первое поражение в золотой Евролиге 2018 года, уступив сегодня на площадке "Чижовка-Арены" соперницам из Испании со счетом 1:3 (21:25, 25:11, 23:25, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусок Петр Хилько накануне встречи отмечал уверенную игру оппоненток в защите. Именно в этом компоненте его подопечные уступили гостям в прошедшей встрече. Вдобавок, белоруски не справились с подачей испанок, что и определило исход матча. Наиболее результативными игроками встречи стали Татьяна Маркевич (17 очков) и испанка Мария Сегура (22 балла).

"В игре с Испанией допустили много ошибок, не было надежного приема мяча, из-за чего мы не использовали свои козыри: надежный блок и атаки первым темпом", - отметил Петр Хилько.

После трех матчей на счету женской сборной Беларуси в Евролиге две победы над Словакией (3:2, 3:0) и одно поражение от Испании (1:3). Следующие матчи в группе Европейской лиги белоруски проведут 30 мая в Испании, 2 июня в Чехии, а завершат предварительный этап 6 июня домашним матчем с Чехией.

Ранее белорусская команда дважды принимала участие в Евролиге и наиболее высокое место заняла в 2017 году, когда финишировала пятой.-0-

Фото CEV.