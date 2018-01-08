Белорусские волейболистки (U-17) победили в отборочном раунде к ЧЕ

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки (U-17) победили в отборочном раунде к чемпионату Европы, одержав три победы в немецком Киенбауме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее важным для подопечных главного тренера Дмитрия Кота стал матч с Германией. Белорусские волейболистки уверенно выиграли первую и вторую партии. Ошибки в третьем сете не позволили в трех партиях справиться с соперницами, но атака из четвертой зоны и мощная подача позволили добиться успеха в четвертом. В итоге белоруски были сильнее хозяев площадки - 3:1 (25:18, 25:21, 20:25, 25:14). В прошедшем матче команда сделала 11 эйсов на подаче мяча. Отличительной особенностью нынешней юниорской сборной является уверенная игра доигровщиков воспитанницы минской школы Ксении Лебедкиной и солигорской - Дарьи Борис. Ранее сборная Беларуси в Киенбауме обыграла команды Израиля (3:0) и Дании (3:0).

Текущий состав юниорской сборной второй год подряд пробивается в финальную часть чемпионата Европы. В 2017-м в Болгарии команда выступала в возрастной категории до 16 лет и заняла четвертое место. Континентальное первенство среди девушек до 17 лет пройдет в апреле в Болгарии. Кроме хозяев турнира и белорусок, в решающей стадии сыграют Румыния, Словения, Турция, Италия, Россия, Сербия, Украина, а также три лучшие команды, занявшие в отборочном раунде вторые места в группах - Нидерланды, Германия, Венгрия.-0-