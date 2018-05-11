Белорусские волейболистки выиграли у Швеции на международном турнире в Украине

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки выиграли у Швеции со счетом 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) на международном турнире в Ивано-Франковске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Петра Хилько являлись фаворитами встречи. Нападение и надежный блок помогли белорускам добиться уверенной победы над шведками. Второй матч на турнире наша команда проведет 12 мая против сборной Украины. Начало игры в 16.00.

Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к старту в Европейской лиге. Первый матч подопечные Петра Хилько в этом престижном турнире проведут 19 мая в Попраде со сборной Словакии.-0-