Белорусские волейболистки выиграли у Швеции на международном турнире в Украине

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки выиграли у Швеции со счетом 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) на международном турнире в Ивано-Франковске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Петра Хилько являлись фаворитами встречи. Нападение и надежный блок помогли белорускам добиться уверенной победы над шведками. Второй матч на турнире наша команда проведет 12 мая против сборной Украины. Начало игры в 16.00.
Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к старту в Европейской лиге. Первый матч подопечные Петра Хилько в этом престижном турнире проведут 19 мая в Попраде со сборной Словакии.-0-
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