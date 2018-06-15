Белорусские волейболисты обыграли Латвию и вышли в финал серебряной Евролиги

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты обыграли Латвию со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) и вышли в финал серебряной Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Виктора Бекши не испытала в Скопье, где проходит "финал четырех", серьезных проблем в прошедшем матче. Тактически грамотно построенная игра позволила уверенно обыграть соперников. Уже после двух партий белорусская команда превосходила латвийцев на блоке. В третьем сете на подаче Павла Авдоченко белорусы окончательно сняли все вопросы о победителе. Наиболее результативными игроками прошедшего матча стали Андрей Радюк (13 очков), Павел Авдоченко и Сергей Бусел (по 9 очков).

Белорусская сборная по волейболу вышла в финал серебряной Евролиги, где сыграет 16 июня с победителем встречи Хорватия - Македония, которая состоится сегодня в Скопье в 21.00.

Сборная, которая займет первое место в турнире, получит шанс в следующем году сыграть в золотой Евролиге.-0-