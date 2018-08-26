Белорусские волейболисты победили четвертый раз подряд в отборе к ЧЕ-2019

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты одержали четвертую победу подряд в отборе к чемпионату Европы 2019 года, обыграв на выезде команду Грузии 3:0 (25:13, 25:13, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Тбилиси прошел по схожему сценарию, что и несколькими днями ранее в Могилеве (3:0 в пользу белорусов). Подопечные Виктора Бекши уверенно действовали в нападении даже в отсутствии Артура Удриса и Сергея Антоновича, которые не принимали участия в ответной игре. Наиболее результативными игроками матча стали Владислав Давыскиба (16 очков) и Родион Мискевич (12 очков).

В другом матче группы Е команда Норвегии на своей площадке неожиданно переиграла Испанию - 3:2. Этот успех скандинавов упрочил позиции мужской сборной Беларуси в группе Е.

Турнирное положение: Беларусь - 12 очков (4 матча), Испания - 8 (4), Норвегия - 5 (4), Грузия - 0 (4).

Заключительные два тура квалификации чемпионата Европы состоятся в январе 2019 года. Оба матча белорусская команда проведет на выезде с Норвегией и Испанией.

Ранее белорусская сборная дважды принимала участие в финальной стадии чемпионата в 2013 и 2015 годах.-0-