Белорусские волейболисты победили Грецию на чемпионате Европы (U-18)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты победили Грецию со счетом 3:1 (16:25, 25:17, 25:14, 25:12) на чемпионате Европы (U-18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время первой партии в чешском Злине главный тренер Алексей Ковалев принял решение выпустить на площадку Владислава Давыскибу. Лидер нападения команды получил серьезную травму голеностопа в первом матче чемпионата с Турцией, что значительно снизило шансы белорусов на лидирующие позиции в группе 1 по ходу турнира. Выход Давыскибы во встрече с греками помог нашей сборной перехватить инициативу и добиться победы в четырех партиях.

Этот успех позволил белорусам войти в четверку сильнейших группы и продолжить борьбу на чемпионате Европы за места с пятого по восьмое.

Победитель группы 1 Германия сыграет сегодня в Злине с Чехией. Болгария заняла второе место и пробилась вместе с немецкой командой в полуфинал, где выступят также лидеры группы 2 Италия и Россия.-0-