Белорусские волейболистки проиграли Италии на старте ЧЕ в Албании

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки проиграли Италии со счетом 1:3 (17:25, 20:25, 25:20, 18:25) на старте чемпионата Европы, который стартовал в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии турнира команда под руководством Натальи Мелянюк выступает в группе I в Дурресе. В прошедшем матче белоруски не справились с подачей итальянок, которые также преуспели на блоке. Исправить ситуацию белорусская команда попыталась в нападении, но Вера Костючик, Анна Гришкевич и Алина Егорова лишь в третьей партии смогли перехватить инициативу. Наиболее результативным игроком прошедшего матча стала Алессиа Популини (19 очков). В белорусской команде лучшей стала Вера Костючик (13 баллов).

В группе I молодежная сборная Беларуси сыграет с Албанией (2 сентября), Нидерландами (3 сентября), Польшей (5 сентября) и Болгарией (6 сентября). В группе II выступают команды России, Франции, Турции, Словакии, Сербии и Германии. По две лучшие команды выйдут в полуфинал турнира.

На прошлом континентальном форуме в 2016 году белоруски заняли 11-е место, выступая командой на два года младше участников. В юниорском возрасте (до 17-и лет) этот состав сборной Беларуси является бронзовым призером чемпионата Европы-2017, серебряным призером Европейского юношеского фестиваля в Дьёре и участником чемпионате мира в Аргентине, где команда заняла девятое место.-0-