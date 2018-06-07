7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты сыграют с Латвией в полуфинале серебряной Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) состоялась жеребьевка решающей стадии турнира. Подопечные главного тренера Виктора Бекши на предварительной стадии Евролиги в группе В одержали пять побед и потерпели одно поражение. Латвийская команда в группе А одержала шесть побед. Матч состоится 15 июня в 18.00 в Скопье.

Белорусские волейболисты вышли в "Финал четырех" серебряной Евролиги Победа в трех партиях позволила подопечным Виктора Бекши выйти в квартет сильнейших команд турнира. Как и в Минске, белорусские волейболисты доминировали в игре в Будапеште.

В другом полуфинальном противостоянии серебряной Евролиги сыграют волейболисты Македонии и Хорватии (21.00). Финал и матч за 3-е место будут сыграны 16 июня в столице Македонии.

Победитель решающей стадии турнира получит право сыграть в следующем сезоне в золотой Евролиге с более высоким призовым фондом (125 тыс. евро).

Мужская сборная Беларуси по волейболу в седьмой раз принимает участие в розыгрыше Евролиги, наиболее высокого результата в этих соревнованиях команда добивалась в 2008 и 2016 годах, когда занимала пятое место.-0-