Белорусские волейболисты (U-18) одержали вторую победу в квалификации ЧЕ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по волейболу (U-18) одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы, обыграв соперников из Израиля 3:0 (25:13, 25:14, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч в отборочной группе D в румынском Плоешти продолжался чуть более часа. На старте встречи белорусы постарались сыграть надежно в нападении и на подаче мяча, а затем уверенно действовали на блоке, заработав в этом компоненте 12 очков. Наиболее эффективно сыграл центральный блокирующий Андрей Балыко.
Ранее подопечные Алексея Ковалева были сильнее Румынии 3:0. В матче третьего тура 6 января с Сербией станет известно, сможет ли сборная Беларуси занять первое место в группе и получить путевку на чемпионат Европы.
Финальная часть континентального первенства будет проходить в Чехии и Словакии с 7 по 15 апреля.-0-
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