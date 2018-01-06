Белорусские волейболисты (U-18) победили Сербию и вышли в решающий этап ЧЕ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты (U-18) победили сверстников из Сербии со счетом 3:0 (25:9, 25:21, 25:16) в отборочном матче чемпионата Европы и вышли в решающий этап континентального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке группы D в румынском Плоешти подопечные Алексея Ковалева имели подавляющее преимущество над соперниками, которые являются законодателями мод в европейском волейболе. Залогом успеха белорусской сборной стала мощная подача. Ребята в этом компоненте сделали 11 эйсов (подача навылет) и эффективно сыграли на блоке – 16 очков. Самым результативным игроком матча стал нападающий минского "Строителя" Владислав Давыскиба – 17 очков. Ранее подопечные Алексея Ковалева обыграли Румынию - 3:0 и с таким же счетом по сетам нанесли поражение Израилю.

Белорусская сборная заняла первое место в группе D и выступит в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Словакии и Чехии с 7 по 15 апреля.

Для команды Алексея Ковалева это уже второй подряд выход в решающую стадию европейского первенства. Годом ранее белорусы заняли шестое место.-0-