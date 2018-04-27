Белорусские волейболисты уверенно переиграли Польшу в отборе ЧЕ U-20 в Украине

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уверенно переиграли Польшу со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:20) в отборе к чемпионату Европы (U-20) в украинских Черкассах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом матча в группе Н специалисты считали фаворитами поляков, но в команде под руководством Олега Микановича нашлись лидеры, которые уже выступают на высоком уровне в профессиональных клубах. Лидер юниорской и молодежной сборной, нападающий минского "Строителя" Владислав Давыскиба обеспечил надежный прием мяча и заработал 11 очков в атаке. Наиболее результативным игроком стал диагональный Владислав Черныш - 15 баллов.

В группе Н белорусы в квалификации к чемпионату Европы сыграют с волейболистами Хорватии (28 апреля) и Украины (29 апреля). Команда, занявшая первое место, получит право выступить в финальной стадии континентального первенства, которое с 14 по 22 июля примут Нидерланды и Бельгия.

Неожиданное поражение в отборочном цикле чемпионата Европы потерпела женская молодежная сборная Беларуси до 19 лет. В румынском Плоешти в группе F, после победы над Румынией (3:2), подопечные Натальи Мелянюк и Сергея Чесновицкого в трех партиях уступили Франции - 0:3 (24:26, 22:25, 23:25). Соперницы превзошли на блоке нашу команду, в которой на ведущих ролях выступают Вера Костючик и Анна Гришкевич, а диагональная Амели Ротар стала лучшим снайпером прошедшей встречи - 19 очков.

Во время матча Беларусь - Франция. Фото CEV

В квартете F белорусок ожидает матч с Бельгией (29 апреля). Победитель группы получит путевку в финальную часть чемпионата Европы, который с 1 по 9 сентября пройдет в Албании. Команда, которая займет второе место, выступит в третьем раунде отбора.-0-