Белорусских биатлонисток поздравили в Олимпийской деревне в Пхенчхане

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусских биатлонисток поздравили с победой в эстафете в Олимпийской деревне в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Шеф миссии Александр Барауля и другие представители олимпийской сборной поблагодарили женскую команду по биатлону за успех. Глава делегации зачитал поздравления спортсменкам от имени Президента Беларуси, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко.

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева также были награждены Почетным знаком НОК Беларуси.-0-

Фото НОК Беларуси