Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Германии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции в 20 км Владимир Чепелин допустил всего два промаха и уступил победителю французу Жану-Гийому Беатриксу 1 мин. 03,3 сек. Французский биатлонист показал результат 53 мин. 31,5 сек. при одном промахе. На второй позиции с отставанием 32,8 сек. россиянин Петр Пащенко.

На пятом этапе главного биатлонного тура Кубка мира в немецком Рупольдинге сегодня пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Беларусь представят 5 спортсменок: Дарья Домрачева (19-й стартовый номер), Ирина Кривко (23), Надежда Скардино (40). Динара Алимбекова (59), Дарья Юркевич (101).-0-