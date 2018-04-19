Белорусский бизнес и футбол вновь объединятся в масштабном проекте на полях Белоруской федерации футбола

Этим летом, уже третий год подряд, состоится одно из самых масштабных и ярких событий в мире белорусского бизнеса. Представители крупных и малых компаний и предприятий вступят в соревнование за звание "Лучшей корпоративной футбольной команды". До начала турнира остается два с половиной месяца. И организаторы приглашают белорусские компании присоединиться к самому яркому спортивному событию этого лета - "Кубку бизнеса по футболу 2018".

Неоднократно проект "Кубок бизнеса по футболу" признавался одним из самых ярких событий, объединяющих белорусский бизнес и спорт. Для белорусских компаний это уникальная возможность проявить себя не только в бизнесе, но и в качестве организаций, которые продвигают активный и здоровый образ жизни, заботятся о сплоченности коллектива, а также участвуют в развитии спорта в Беларуси.

"Кубок бизнеса по футболу" проводится при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола". Игры турнира проходят на футбольных полях Технического центра АБФФ. Судейский корпус составляют арбитры, обслуживающие игры чемпионата страны по футболу в высшей и первой лигах. В предыдущих розыгрышах участниками турнира было отмечено профессиональное судейство и высокая организация "Кубка бизнеса по футболу" в целом.

Победителями и финалистами Кубка в разные годы были команды, представляющие дилера мирового автопрома, предприятия деревообработки, страховой компании.

В этом году организаторы совместно с АБФФ подготовили множество сюрпризов для участников турнира. Главный из них заключается в том, что команда - победитель турнира получит возможность представить Беларусь на международной арене в чемпионате Европы среди бизнес-компаний, который пройдет в сентябре в одном из европейских городов!

Турнир "Кубок бизнеса по футболу 2018" пройдет с 1 по 30 июня и соберет на полях Белорусской федерации футбола лучшие корпоративные команды со всей страны и всех тех, кто активно наблюдает за развитием массового футбола в нашей стране.

"Белорусская федерация футбола активно поддерживает проект "Кубок бизнеса по футболу" с момента его учреждения. Участвуя в этом турнире, мы в первую очередь преследуем цель популяризации и развития массового футбола в Республике Беларусь. Очень важно, чтобы в стране как можно больше людей играли в футбол на любительском уровне, ведь они создают основу, окружение, поддержку профессиональному футболу. И представители бизнеса показывают достойный пример остальным, доказывая, что футбол объединяет, воспитывает и оздоровляет. Будем рады видеть в этом году на наших полях как те команды, которые уже принимали участие в проекте, так и новые коллективы", - отметил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Вагаршакович Сафарьян.

Организаторы сообщают, что у белорусских компаний еще есть возможность подать заявку на участие в "Кубке бизнеса по футболу 2018". Для этого нужно воспользоваться специальной формой на сайте www.kbf.by.