Белорусский боксер Дмитрий Асанов на ЧЕ (U-22) в Румынии сразится в финале с россиянином Альбертом Батыргазиевым

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Дмитрий Асанов сразится в финале с соперником из России на чемпионате Европы (U-22), который проходит в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 60 кг в основном раунде турнира на пути к финалу белорус был сильнее представителя Турции Нихата Екинчи, а в полуфинале победил с явным преимуществом Отара Навериани из Грузии. В поединке за золото молодечненец Дмитрий Асанов встретится сегодня на ринге с россиянином Альбертом Батыргазиевым.
Дмитрий Асанов - серебряный призер первых Европейских игр в Баку, бронзовый медалист взрослого чемпионата мира 2015 года. Обе награды он завоевал в более легкой весовой категории до 56 кг.-0-
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