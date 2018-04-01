1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди молодежи до 22-х лет в весовой категории до 60 кг. Турнир завершился в румынском Таргу-Жиу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за золотую медаль атлет из Молодечно одержал победу единогласным решением судей (5:0) над российским боксером Альбертом Батыргазиевым. Во втором раунде Дмитрий Асанов нанес несколько ощутимых ударов, которые, во многом, и решили исход поединка.
На пути к финалу белорус был сильнее представителя Турции Нихата Екинчи, а в 1/2-й победил Отара Навериани из Грузии.
В карьере Дмитрия Асанова золотая медаль молодежного чемпионата Европы - одна из самых значимых. Ранее он становился серебряным призером первых Европейских игр в Баку, бронзовым медалистом взрослого чемпионата мира 2015 года. Обе награды он завоевал в более легкой весовой категории до 56 кг.-0-
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