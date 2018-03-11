Белорусский боксер Кирилл Релих победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих победил в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Матч за титул с кубинцем Рансесом Бартелеми в первом полусреднем весе до 63,5 кг состоялся в Сан-Антонио (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьи в 12-раундовом бою отдали предпочтение белорусу, который выиграл по очкам. В 2016-м Кирилл Релих уже принимал участие в бою за титул чемпиона, но уступил британцу Рики Бернсу.

Ранее чемпионами по версии WBA в этой весовой категории были такие известные боксеры как россиянин Константин Цзю и британец Рики Хаттон.

Следующий поединок атлет из Барановичей планирует провести с Мигелем (Майки) Анхелем Гарсией, который является чемпионом мира по иной версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.-0-

Фото BoxingScene.