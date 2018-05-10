Белорусский боксер Кирилл Релих проведет защититу титула чемпиона мира в сентябре

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих проведет защититу титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в сентябре текущего года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бой состоится во время турнира Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг. Соперником Кирилла Релиха станет россиянин Эдуард Трояновский.

Российский боксер является бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всего на его счету 27 побед (24 нокаутом) и одно поражение.

В послужном списке 28-летнего Релиха 22 победы (19 нокаутом) и два поражения. Титул чемпиона мира Кирилл Релих завоевал в марте текущего года, победив кубинского боксера Рансеса Бартелеми в американском Сан-Антонио.

В турнире Всемирной суперсерии бокса примет участие в сентябре и другой белорус Иван Баранчик.-0-