Белорусский боксер Релих победил россиянина Трояновского и защитил титул ЧМ по версии WBA

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих одолел россиянина Эдуарда Трояновского в весовой категории 63,5 кг и защитил титул чемпион мира по версии WBA, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке в ходе серии Всемирной серии бокса в Токио Кирилл Релих был сильнее своего оппонента по очкам.

Белорус в марте текущего года в Лас-Вегасе победил кубинца Рансеса Бартелеми и впервые стал чемпионом мира.

Во Всемирной серии бокса Релих продолжит выступление в полуфинале. Его соперник определится 27 октября в бою между Роджисом Прогрейсом (США) против британца Тэрри Флэнагана.

В этом турнире выступит еще один белорус Иван Баранчик, который 27 октября в четвертьфинале встретится за титул чемпиона другой версии IBF со шведом Энтони Йигитом.-0-