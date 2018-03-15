Белорусский боксер встал на одну ступень с Мохаммедом Али и Костей Цзю - председатель БФБ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих, завоевав чемпионский титул по версии WBA, встал на одну ступень с американцем Мохаммедом Али и россиянином Костей Цзю, которые также побеждали в этой версии. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов, передает корреспондент БЕЛТА.

Кирилл Релих: при подготовке к боксерскому поединку за чемпионский титул сложнее всего было эмоционально "Тренироваться часто тяжелее, чем принимать участие в поединке. К этому бою с кубинцем важно было, и сложнее всего, подойти готовым психологически, за свою физическую форму я не волновался. Рассчитывал только на себя ", - сказал Кирилл Релих.

Руководитель поздравил Кирилла и его тренерский штаб с громким, историческим успехом. "Белорус встал на одну ступень с американцем Мохаммедом Али и россиянином Костей Цзю, которые также побеждали в версии WBA. С руководством спортивной отрасли Беларуси уже обсудили ряд совместных мероприятий с федерацией профессионального бокса. Наша олимпийская версия вида спорта является донором для профессионалов, именно из любителей вышли все великие чемпионы. Последние результаты показывают, что белорусские боксеры успешно выступают и в США на профессиональном ринге. Теперь наша задача, чтобы промоутерские компании выстраивались за белорусами в очередь", - отметил Дмитрий Тихомолов.

Геннадий Наркевич, Кирилл Релих и Дмитрий Тихомолов

Как сообщалось, в ночь с 10 на 11 марта в Сан-Антонио барановичский атлет Кирилл Релих, победив кубинца Рамсеса Бартелеми в финале по версии WBA, стал вторым чемпионом мира из Беларуси среди профессионалов. Ранее такого успеха, в 2006 году, добился Сергей Ляхович. В ближайшее время в Беларуси может появиться еще один чемпион среди профессионалов. Солигорский боец Иван Баранчик является обязательным претендентом на чемпионский титул по версии IBF.-0-