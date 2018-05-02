Белорусский борец Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду ЧЕ в России

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец греко-римского стиля Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 82 кг белорус уверенно дошел до финала, победив шведа Александра Ерсгрена, Роланда Шварца из Германии и Рафика Гусейнова из Азербайджана. В решающем поединке атлет уступил Максиму Манукяну из Армении.

Серебряная медаль Виктора Сосуновского стала единственной в белорусской команде по классической борьбе. В шаге от пьедестала почета остановились Максим Кажарский (60 кг) и Никита Климович (87 кг).

Виктор Сосуновский является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером I Европейских игр в Баку.

Чемпионат Европы по борьбе продолжится в Каспийске 3 мая выступлением женщин. В белорусской сборной Ирина Курочкина (весовая категория 55 кг) вышла в финал и за золотую награду поборется с полькой Роксаной Мартой Засиной.-0-